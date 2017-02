Freenet TV startet eigenes IPTV-Angebot

Ende März steigt Freenet nicht nur als Vermarkter der HD-Sender der Privaten bei DVB-T2 HD ein, sondern startet mit Freenet TV Connect auch ein internetbasiertes TV-Angebot. Damit sollen zusätzlich 20 Sender für die Zuschauer zur Verfügung stehen.



Mit der Übernahme von Media Broadcast kündigte Freenet einen großen Einstieg ins TV-Geschäft an. Neben der Vermarktung der privaten HD-Sender via DVB-T2 HD unter dem Logo Freenet TV und der Beteiligung am Netzwerkspezialisten Exaring, der die OTT-Plattform Waipu.TV betreibt, kündigte das Unternehmen am Dienstag auch den Start eines eigenen IPTV-Angebots an.