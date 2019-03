Freenet TV und Waipu.tv durchbrechen 2018 die Millionenmarke

Die Freenet AG verkündet, im Geschäftsjahr 2018 alle Ziele erreicht zu haben, die man sich zuvor gesetzt hatte - speziell auch im Segment TV und Medien.



Waipu.tv und Freenet TV überschritten 2018 die signifikante Marke von einer Million Nutzern. Zum Jahresende verzeichnete Waipu, das die Millionmarke bereits im September brechen konnte, sogar 1,264 Millionen registrierte Nutzer – davon rund 252.000 Abo-Kunden. Das gesteckte Ziel wurde damit um 2.000 übertroffen.