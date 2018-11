Freenet TV verliert 134.000 Kunden

Die deutsche DVB-T2-Plattform büßt Nutzer ein: Die Kundenzahl von Freenet TV sinkt auf 1,004 Millionen. Hat das Unternehmen falsch gezählt?



So hat sich das Freenet TV sicher nicht vorgestellt, schließlich lag das Jahresziel der DVB-T2-Plattform bei 1,2 Millionen Kunden. Die Realität sieht nach dem dritten Quartal des Jahres jedoch anders aus. Wie "Broadband TV News" berichtet, zählt das deutsche Unternehmen zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 1,004 Millionen.