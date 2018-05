Freenet Video startet mit Flatrate und Blockbustern

Freenet macht sich nun auch auf dem Video-on-demand-Markt breit. Für eine monatliche Flatrate stehen tausende Filme auf Abruf zur Verfügung. Muss die Streaming-Konkurrenz sich nun warm anziehen?



Die neue Online-Videothek gibt es zum Preis von nur 4,99 Euro pro Monat. Neben der Flatrate mit rund 1000 Filmen steht bei Freenet Video auch noch ein Vielfaches an weiteren Filmen und Serien zum Leihen und Kauf bereit. Das Angebot ist ab sofort online zu erstehen und ab dem 22. Mai auch im Handel erhältlich.