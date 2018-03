Freenet kann sich Zusammenarbeit mit Sky vorstellen

Freenet sieht die Satellitenverbreitung zusätzlich zu DVB-T2 als nächsten Schritt im Unternehmen. Grundsätzlich könne man sich auch Zusammenarbeit mit weiteren Playern aus dem Bezahlfernsehen vorstellen, als Beispiel wurde Sky genannt.



Auf einer Veranstaltung mit Medienvertretern ergänzte Freenet-CEO Christoph Vilanek zum neuen Produkt Freenet TV über Satellit, dass die Zusammenarbeit mit RTL, Discovery, Pro Sieben Sat.1 nicht ausschließe, mit weiteren Playern zu verhandeln. Auf die Nachfrage eines Journalisten sagte er: "Sollte Sky eine Ausschreibung machen, wäre Freenet auch bereit, diese zu prüfen". Allerdings glaube er persönlich nicht mehr an lineares Pay-TV.