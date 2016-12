Freiburg: "Tagesschau"-Chefredakteur erklärt Verzicht

Der Fall Freiburg zieht größere Kreise. Nun meldet sich auch der ARD-Aktuell-Chefredakteur Kai Gniffke zu Wort und erläutert, warum im Fall einer getöteten Studentin in der "Tagesschau" nicht über den Verdächtigen berichtet wurde. Inzwischen steht auch das ZDF in der Kritik.



Der Verzicht der ARD-"Tagesschau" als Deutschlands meistgesehene Nachrichtensendung, über die Festnahme im Fall der getöteten Studentin in Freiburg zu berichten, schlägt weiter Wellen. In einem Blog-Eintrag am späten Sonntagabend erläuterte ARD-Aktuell-Chefredakteur Kai Gniffke erneut das Vorgehen seiner Redaktion. Die "Tagesschau" berichte nur "sehr selten über einzelne Kriminalfälle", sondern über "gesellschaftlich, national und international relevante Ereignisse". Der Freiburger Fall hebe sich von anderen Mordfällen nach diesen Kriterien nicht ab. Deshalb habe man bei der Verhaftung des Tatverdächtigen den Maßstab beibehalten.