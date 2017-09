Freie Fahrt voraus: Sport1 verlängert Partnerschaft mit ADAC

Auch in den kommenden drei Jahren will TV-Sender Sport1 den ADAC GT Masters als Partner behalten. Mit der Verlängerung der bestehenden Kooperation ist auch die Übertragung der GT-Serie gesichert.



Die Sport1 GmbH hat sich die plattformneutralen Medienrechte am ADAC GT Masters exklusiv für Deutschland und co-exklusiv für Österreich und die Schweiz gesichert. Das ließ der Sender am 25. September verlauten. Damit werden alle Rennen der GT-Serie von 2018 bis einschließlich 2020 am Samstag und Sonntag live ab 13.00 Uhr auf Sport1 im Free-TV zu sehen sein.