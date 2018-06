Freitag Auslosung der 1. Runde im DFB-Pokal live im Ersten

Die WM hat noch gar nicht begonnen, da wirft die nächste Saison schon ihren Schatten voraus, denn die 1. Runde im DFB-Pokal will ausgelost werden.



Am Rande des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien werden an diesem Freitag obendrein die Lose der ersten Hauptrunde der kommenden Pokalsaison gezogen. Die ausgelosten Partien werden zwischen dem 17. und 20. August stattfinden.