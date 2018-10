Freitag startet die neue Comedy-Show "Big Blöff" auf Sat.1

Die Comedians Bülent Ceylan und Chris Tall verbünden sich in der neuen Sat.1-Comedy-Show "Big Blöff" gegen Paul Panzer und Martin Rütter. Sie wollen die Frage klären, wer die anderen besser täuschen kann.



Und am Ende der von Janine Kunze moderierten Show gewinnt immer das Publikum. Das rote Team, Bülent Ceylan und Chris Tall, kämpft in "Big Blöff" mit seinem Publikumsblock gegen Team blau, Paul Panzer und Martin Rütter, mit seinen Zuschauern. Beide Teams präsentieren jeweils drei verrückte Behauptungen im Wechsel. Diese können wahr oder frei erfunden sein. Gibt es Sushi aus der Bauchfalte, ein fliegendes Skateboard oder hat jemand eine Vogelspinne als Lebenspartnerin?