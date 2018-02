Freiwillig zurück in die Schule? "Undercover High" bei A&E

Der Sender A&E bringt ein weiteres Experiment ins Fernsehen. In "Undercover High" mischen sich junge Erwachsene unter die Schüler einer High School.



Schulen sind ein eigener Mikrokosmos, mit ungeschriebenen Regeln und teilweise eigentümlichen Verhaltensweisen. Was läuft wohl heutzutage in einer amerikanischen Schule zwischen den Schülern ab? Dieser Frage gehen sieben junge Erwachsene auf den Grund. Sie drücken im Rahmen des Experiments "Undercover High" für ein Semester wieder die Schulbank.