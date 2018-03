Fremde Länder und Kulturen auf dem heimischen Sofa entdecken

Der Online-Reisespezialist TravelBird veröffentlichte kürzlich eine Studie, in der sie Botschafter aus der ganzen Welt um eine Filmempfehlung baten.



Die Botschafter beantworteten die Frage nach einem Film, der ihr Heimatland am besten beschreibt und gaben darüber hinaus Reisetipps zu ihren Heimatländern. Die Antworten waren sehr unterschiedlich, hilfreich und teilweise überraschend. So empfahl der Österreichs Botschafter in Portugal Thomas Stelzer den Film "Hundstage" aus dem Jahr 2001. Bei dem Film handelt es sich um ein preisgekröntes Drama, das tiefe Abgründe in der scheinbar heilen Welt einer Wiener Vorstadt an den heißesten Tagen des Jahres schildert.



Um einen Einblick in die Landschaft und Architektur des Alpenstaats zu bekommen, eignet sich laut Elisabeth Ellison-Kramer, der Botschafterin Österreichs in Budapest, der Film "Österreich Oben und Unten". Darin fliegen Sie in der Vogelperspektive über Städte, Wälder, Seen und Berge des Landes. Ein Film, der diesem sehr ähnlich ist, ist "Colombia magia salvaje". Hierbei handelt es sich um einen Dokumentarfilm des britischen Regisseurs Mike Slee, der sowohl Natur als auch die Tierwelt Kolumbiens zeigt und in dem man, laut Jorge Leyva, dem kolumbianischen Botschafter in Oslo, einen hervorragenden Eindruck des Landes bekommt.



Griechenlands Botschafter Nicolas Protonotarius glaubt, dass der Film "Never on Sunday", welcher in gleich mehreren Kategorien für einen Oscar nominiert wurde und für seine Titelmusik mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, jedem Zuschauer einen guten Eindruck von der Mentalität, Offenheit und Herzlichkeit der Griechen sowie deren Lebensfreude vermittelt.