French Open: Zverev gegen Djokovic heute live bei Eurosport

Auf Alexander Zverev wartet diesen Donnerstagnachmittag die beinahe größtmögliche Herausforderung im Herrentennis: Novak Djokovic. Eurosport ist live dabei.



Zweiter Versuch: Wetterbedingt musste das Viertelfinale der French Open zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic auf den heutigen Donnerstag verschoben werden. Angesetzt ist das Spiel für 14.30 Uhr. Eurosport zeigt die Partie live im Free-TV.