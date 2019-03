Fridays For Future: Kika-Sondersendung zu Schülerdemos

Zu den Schülerdemonstrationen für mehr Klimaschutz hat der gemeinsame Kinderkanal von ARD und ZDF (Kika) eine Sondersendung angekündigt.



Am Tag vor dem weltweiten Aktionstag am 15. März ist eine interaktive Live-Show geplant, wie der Sender am Montag in Erfurt mitteilte. Bei "Kika Aktuell" sollen sich Zuschauer mit Klima- und Politikexperten sowie mit für die Berliner Demonstrationen mitverantwortlichen Schülern austauschen können.