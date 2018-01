"Friesland - Der blaue Jan": Tod durch Harpune

Das Krimiformat bleibt das Gleiche, nur der Hauptdarsteller wird ausgetauscht. Ob das in der ZDF-Reihe "Friesland" gut geht, entscheidet der Zuschauer.



Im Grunde ist ja kein Mensch wirklich austauschbar - im Fernsehen gelten jedoch andere Gesetze. Im sechsten Fall der Reihe "Friesland" mit dem Titel "Der blaue Jan", der am heutigen Samstag (20.15 Uhr im ZDF) zu sehen ist, gibt es einen neuen Hauptkommissar.