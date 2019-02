Frisierte Fire TV-Sticks mit Sky: Briten-Bastler verurteilt

Ein Engländer scheffelte mit manipulierter Hardware auf dem Schwarzmarkt Geld – so war es Käufern möglich, über seine frisierten Fire-Sticks Sky kostenlos zu empfangen. Nun hat ein Gericht den betrügerischen Bastler verurteilt.



Nein, es handelt sich nicht um den Fall der Streaming-Piraten, die gerade in Deutschland vor Gericht stehen. In einem weiteren Fall hatte ein Waliser über soziale Netzwerke frisierte Fire-TV-Sticks und andere Hardware feilgeboten, die eigenst so programmiert waren, dass Sky und andere Inhalte aus dem Pay-TV zum Nulltarif bezogen werden konnten. Nun wurde der Mann in einem Gerichtsverfahren schuldig gesprochen und verurteilt.