Fritz Karl als Anwalt "Falk" im Ersten

Ab Mitte Mai zeigt das Erste eine neue sechsteilige, komödiantische Anwaltsserie. Darin kämpft Gastronom und Anwalt Falk in relativ aussichtslosen Fällen mit äußerst ungewöhnlichen Mitteln.



Falk (Fritz Karl) ist mit seinem Samtsakko, bunten Socken und seinem messerscharfen Verstand der John McEnroe der Anwaltswelt. Mit seinem exzentrischen Auftreten und seiner ungewöhnlichen, Arbeitsweise passt er überhaupt nicht in die gediegenen Räume der Düsseldorfer Anwaltskanzlei "Offergeld & Partner".