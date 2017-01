Früher als geplant: Lulu.fm sendet jetzt in Hessen

Lulu.fm ist weiter auf Expansionskurs. Noch früher als ursprünglich geplant ist der Sender für die Gay-Community jetzt in Hessen on Air gegangen.



Schon Mitte Dezember hatte Lulu.fm die Sendelizenz erhalten, um ins Rhein-Main-Gebiet expandieren zu können. Zum 1. Februar hatte die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien die letzten verfügbaren DAB Plus-Kapazitäten zugesprochen. Mit Metropolen wie Frankfurt, Gießen, Wiesbaden und Mainz beträgt die technische Reichweite 4,5 Millionen Zuhörer.