Fuba bringt neuen HDTV-Satellitenreceiver ODS 250 heraus

Das Münsteraner Unternehmen Fuba bringt mit dem ODS 250 eine neue Generation Satelliten-Receiver an den Start und löst damit das Vorgängermodell ODS 200 ab.



Leichte Bedienung war laut Hersteller Fuba ein Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des ODS 250. Wer erinnert sich nicht an die Zeiten, als man zur Inbetriebnahme eines Videorekorders gefühlt ein Diplom in Elektrotechnik benötigte. Dank Innovationen wie Bildschirm-Menüs sind die schlimmsten Zeiten der Handbuchlektüre ohnehin vorbei. Trotzdem kommt man manchmal nicht umhin, doch noch mal hineinschauen zu müssen.