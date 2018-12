FuboTV nun auch in Europa

FuboTV, der auf Sport spezialisierte -TV-Streaming-Dienst, expandierte gestern nach Spanien und ist damit erstmalig außerhalb der USA zu empfangen.



Das Unternehmen mit Sitz in New York wird 13 spanische Kanäle für 3,99 Euro pro Monat anbieten. Im Angebot ist auch der Unterhaltungskanal Movistar Series, der Serien wie "House of Cards "und "Game of Thrones" beinhaltet.