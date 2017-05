Führungswechsel beim Digitalradio Österreich

Beim Verein Digitalradio Österreich steht ein Führungswechsel an. Dieser geschieht inmitten des geschäftskritischen dritten Jahres.



Im kritischen dritten Pilotjahr sieht sich der Verein Digitalradio Österreich einem Führungswechsel gegenüber. Dieser folgt auf die Bekanntgabe, dass Gernot Fischer mit der Firma RTG selbst als Multiplexanbieter an der laufenden Sendernetz-Ausschreibung teilnimmt. Aus diesen Gründen zieht er sich aus der Geschäftsführung des Vereins zurück und überlässt den Posten Matthias Gerwinat, der von der Generalvollversammlung einstimmig zum Nachfolger gewählt wurde.