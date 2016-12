Fünf Jahre Garantie: Technisat startet Weihnachtskampagne

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit startet Technisat wieder eine Weihnachtsaktion. Dieses Mal gibt es Fernseher mit fünf Jahren Garantie. Eine große Außenwerbungskampagne wirbt für die Aktion.



Unter dem Motto "Garantiert frohe Weihnachten" startet das Unternehmen Technisat wieder eine große Weihnachtsaktion. Bis zum Ende des Jahres gibt es beim Kauf eines Smart-TVs der Modellreihen Technimedia UHD Plus SL, Technimedia UHD Plus, Techniplus Isio, Techniline Pro oder Techniline Plus nach erfolgreicher Produktregistrierung fünf Jahre Garantie.