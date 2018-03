Fünf Jahre Papst Franziskus - ZDF zeigt Dokumentation

Seit dem 13. März 2013 füllt Jorge Mario Bergoglio als Papst Franziskus die Spitze der römisch-katholischen Kirche aus.



Zum Jubiläum zeigt das ZDF am kommenden Dienstag (13. März) die "ZDFzeit"-Dokumentation "Mensch Franziskus!". Michael Strompen lässt in seinem Film Familie, Vertraute und Gegner zu Wort kommen und blickt auch auf den Menschen Jorge Mario Bergoglio hinter dem Amt des Papstes.