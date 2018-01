Fünf Nominierungen des NDR für den deutschen Fernsehpreis

Der von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF gestiftete Deutsche Fernsehpreis wird in diesem Jahr am 26. Januar im Palladium in Köln vergeben. Der NDR kann dabei auf mehrere Preise hoffen.



Für den NDR Intendant Lutz Marmor ist allein schon die Nominierung für alle Beteiligten eine Auszeichnung und ein Ausweis der Qualität ihrer Arbeit.