Fünf Stimmen zum anstehenden Lokal-TV-Kongress

Das Treffen der Lokal-TV-Branche findet Ende nächste Woche statt. An dieser Stelle geben die kooperierenden Landesmedienanstalten bereits einen Ausblick auf die Veranstaltung.



Am 27. und 28. September findet der Lokal-TV-Kongress 2017 statt, eine Veranstaltung bei der die Landesmedienanstalten aus Berlin-Brandenburg (mabb), Mecklenburg-Vorpommern (MMV), Sachsen-Anhalt (MSA), Thüringen (TLM) und Sachsen (SLM) zusammenarbeiten.



Bereits zum dritten Mal bietet der Kongress der bundesweiten Lokal-TV-Branche sowie Akteuren der Medienbranche eine Austauschplattform. Im Zentrum der Diskussion wird die lokale Medienzukunft und die Rolle des lokalen Fernsehens dabei stehen.