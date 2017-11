Fünf Tage Biathlon im ZDF

Nach dem dritten Platz in der Mixed-Staffel am Sonntag starten die deutschen Biathleten selbstbewusst in die neue Saison. Ab Mittwoch überträgt das ZDF täglich die Rennen aus dem schwedischen Östersund.



Den Auftakt machen die Damen mit ihrem Rennen über die 15 km. Ab 17.05 Uhr melden sich Moderator Alexander Ruda und ZDF-Biathlon-Experte Sven Fischer aus Schweden. Am Donnerstag folgt ab 17.05 Uhr das Einzelrennen der Herren. Meldungen zu diesem Thema

Die Sprintdisziplinen folgen am Freitag (Damen, 17.05 Uhr) und Sonnabend (Herren, 14.40 Uhr). Den Abschluss bilden die Verfolgungsrennen am Sonntag. Die Frauen starten um 13.05 Uhr und die Herren um 15.05 Uhr. Als Live-Reporter ist Christoph Hamm unterstützt von Ko-Kommentator Herbert Fritzenwenger im Einsatz.



Neben Biathlon gibt es ab Freitag ein langes Wintersportwochenende im ZDF, dann steht nämlich außerdem noch das Skispringen der Damen im norwegischen Lillehammer auf dem Plan. Am Sonnabend gibt es ab 10 Uhr außer Biathlon und Skispringen auch Freestyle, Nordische Kombination, Rodeln, Ski alpin, Langlauf und Eisschnelllauf im ZDF zu sehen.



Am Sonntag führt schließlich Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein von 10.15 bis 18.00 Uhr durch den Sportsonntag im Zweiten.