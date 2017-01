Fünfte Staffel "Elementary" feiert bei Sat.1 Premiere

Der Mythos "Sherlock Holmes" feiert seit einigen Jahren ein großes Comeback, die US-Serie "Elementary" erlaubt sich dabei viele Freiheiten. Bereits am Montag wird die mittlerweile fünfte Staffel bei Sat.1 ihre Deutschland-Premiere feiern.



Das der Mythos "Sherlock Holmes" nicht aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist, daran haben auch Film und Fernsehen ihren Anteil. Mit dem gleichnamigen Guy-Ritchie-Film und der britischen Serie "Sherlock" wurde der Figur neues Leben eingehaucht, 2012 wollten auch die Amerikaner nicht zurückstehen und schickten "Elementary" mit Jonny Lee Miller als Privatdetektiv mit Makel und Lucy Liu als Watson ins Rennen. Während die britische Version mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman in den Hauptrollen an Neujahr zumindest in Großbritannien in ihre vierte Staffel starteten, müssen sich die deutschen Fans noch bis zum Frühjahr gedulden. Sat.1 dagegen startet die aktuelle fünfte Staffel "Elementary" bereits am Montag.