Fünfte Staffel "Longmire" auf Fox

Im Westen viel Neues: Die deutsche TV-Premiere der fünften Staffel von "Longmire" läuft bei Fox und startet schon sehr bald.



Die moderne Western-Umsetzung "Longmire" geht in die fünfte Runde. Wie gewohnt besetzt Robert Taylor", der sich als Agent Jones in "Matrix" bereits seine sprichwörtlichen Sporen verdiente, die Hauptrolle des Sheriffs Walt Longmire. Der schafft stets die schmale Gratwanderung zwischen schroff und sympathisch, doch stehen die Zeichen gleich zu Staffelbeginn auf Sturm.