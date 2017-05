Fünfter "Pirates of the Caribbean" sofort auf Platz eins

Captain Jack Sparrow und die "Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache" sind auf Anhieb auf den ersten Platz der deutschen Kinocharts gesegelt.

Ex-Model Taylor Kitsch muss sich als John Carter in der gleichnamigen Fantasy-Verfilmung auf dem Mars durchschlagen Bild: Walt Disney Pictures

Den sechsten Teil der Alien-Filme wollten am Wochenende nach vorläufigen Trendzahlen etwa 190.000 Besucher sehen, wie Media Control am Montag mitteilte. Regisseur Ridley Scott schickt eine Gruppe hoffnungsvoller Forscher und Pioniere auf die Reise. Sie landen auf einem fernen Planeten, um ihn zu besiedeln. Die neue Welt erscheint ihnen als Paradies - bis sie auf Alien-Eier stoßen.