Für Bildung: Arte stellt Formate für VoD-Plattform bereit

Der deutsch-französische Kulturkanal Arte widmet sich der Bildung und bringt eine Kooperation auf den Weg, bei der auf einer Video-on-Demand-Plattform zahlreiche Formate zur Verfügung stehen.



Educ'Arte nennt sich das Projekt, das der Sender Arte in Zusammenarbeit mit 100 Pilot-Schulen und Olaf Scholz, dem Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für die deutsch-französische Zusammenarbeit, umsetzt. Die teilnehmenden Schulen erhalten ab Ende September 2016 Zugang zu einer Online-Plattform mit über 600 Arte-Sendungen. Darunter befinden sich Dokumentationen, Magazine und Animationsfilme, die aufgrund ihrer pädagogisch wertvollen Inhalte in deutscher und französischer Sprache zur Verfügung gestellt werden.