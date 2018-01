Für Claus Kleber gibt es "die Wahrheit"

ZDF-Gesicht Claus Kleber hat sich im Interview für eine Zusammenarbeit von Journalisten und Zuschauern ausgesprochen. Das sei in Zeiten, in denen man Reklame, Information und Propaganda immer schwieriger auseinanderhalten könne, besonders wichtig.



Im Interview mit dem digitalen Magazin T3n zieht ZDF-Anchorman Claus Kleber ein Fazit zum aktuellen Stand seines Berufsfeldes: "Guter Journalismus war noch nie so schwer zu erkennen." Anstatt sich auf seinem Erfolg als Mann vor der Kamera des "heute-Journals" auszuruhen, ist er auch im Netz aktiv und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Journalisten auf Twitter.