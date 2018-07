Für IPTV-Plattform: kabelplus ist neuer Ocilion-Kunde

Eine IPTV- Systemlösung für ein innovatives TV-Produkt soll her. Dafür kommt Ocilion mit kabelplus ins Geschäft.



Die kabelplus GmbH ist der größte Kabelnetzbetreiber und Multimedia-Dienstleister in Niederösterreich und Burgenland. Jetzt hat sich das Unternehmen für die IPTV-Lösung von Ocilion entschieden, um diese Position mit einem neuen TV-Angebot zu stärken.