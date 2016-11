Für Kinder: Spotify schafft neue Kategorie

Musik soll schon die Kleinsten der Kleinen positiv beeinflussen können. Deshalb hat Spotify seine Kategorie "Kinder und Familie" neu ausgerichtet und widmet sich damit dem jüngsten Publikum.



Spotify wendet sich jetzt auch an das ganz junge Publikum. Der Relaunch der Kategorie "Kinder und Familie" richtet sich an die Eltern von Kindern zwischen null und drei Jahren. Denn wie der Anbieter erklärt, zeigen Studien, dass insbesondere in dieser Altersgruppe Gehirn und Sprachentwicklung positiv durch Musik beeinflusst werden können.