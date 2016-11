Für Meinungsfreiheit: Deutsche Welle startet mobil in der Türkei

Um der zunehmenden Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Türkei etwas entgegenzusetzen, startet die Deutsche Welle ihr deutsches und englisches Programm nun auf türkischen Mobilgeräten.



Seit dem gescheiterten Putsch-Versuch gegen Staatschef Recep Tayyip Erdogan wird der kritische Journalismus in der Türkei immer stärker eingeschränkt. Ein differenziertes Meinungsbild über die Zustände im Land können sich die Einwohner so kaum noch machen. Abhilfe will nun die Deutsche Welle schaffen und hat dabei eine Kooperation mit dem Telekommunikationsanbieter Turkcell abgeschlossen, wie der deutsche Auslandsfunk am Montag bekannt gab.