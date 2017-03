Für Olympia: Eurosport enthüllt neues Logo

Wenn im Winter 2018 die nächsten Olympischen Spiele eröffnet werden, wird Eurosport auch nach Außen hin sichtbar machen, dass der Spartensender offizieller Olympia-Sender ist. Dafür wird bereits das am Mittwoch enthüllte Speziallogo sorgen.



Im deutschen Fernsehen bricht mit den Olympischen Winterspielen 2018 im koreanischen Pyeongchang eine neue Zeitrechnung an. Dann wird das größte Sportereignis der Welt nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern beim Privatsender Eurosport zu sehen sein. Wenn die Spiele am 9. Februar beginnen, werden die Zuschauer bereits am Logo, welches am Mittwoch enthüllt wurde, erkennen, dass sie auf dem neuen Olympia-Sender sind.