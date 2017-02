Für Olympia: Eurosport sichert sich Rechte am Modernen Fünfkampf

Der moderne Fünfkampf ist zwar olympisch, findet jedoch sonst abseits der Öffentlichkeit statt. Eurosport hat sich nun umfangreiche Übertragungsrechte gesichert und möchte den Sport aus seiner Nische holen.



Die Vereinbarung mit der Internationale Fünfkampf Union UIPM, die Eurosport am Mittwoch bekanntgab, sieht Übertragungen der wichtigsten Events des Jahres vor. Zwischen dem 23. und 26. Juni berichtet der Discovery-Sender live vom Weltcup-Finale in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Saison beginnt bereits am 24. Februar in Los Angeles.