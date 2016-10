Für Verbraucherschutz: "Pokémon Go"-Macher ändern Regeln

Auf Druck der Verbraucherschützer haben die Entwickler von "Pokémon Go" die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen des Smartphone-Games geändert.



Die Entwickler der Smartphone-App "Pokémon Go" wollen deutschen Verbraucherschützern zufolge die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen des Spiels ändern. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte im Juli 15 Klauseln im Kleingedruckten angeprangert und das Unternehmen abgemahnt.