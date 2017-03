Für Verfahren: Amazon gibt Alexa-Daten frei

Die digitale Technik könnte schon heute zur Aufklärung eines Mordes beitragen. Nach Zustimmung des Angeklagten dürfen Ermittler in Arkansas auf die Daten von Amazons Sprachassistentin Alexa zugreifen.



Daten von Amazons Sprachassistentin Alexa werden erstmals in einer Mordermittlung in den USA ausgewertet. Der US-Konern gab seinen Widerstand gegen den entsprechenden Antrag der Ermittler auf, nachdem der Tatverdächtigte selbst der Herausgabe der Informationen zustimmte. In dem Fall war ein Bekannter des Mannes im Herbst 2015 nach einer durchzechten Nacht tot in dessen Whirlpool gefunden worden. Die Ermittler vermuten einen vertuschten Mord, der Angeklagte weist die Anschuldigungen zurück.