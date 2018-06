Für den ESC: Israel will EBU-Kriterien nachkommen

Israel ändert Pläne zum Rundfunkgesetz, um den ESC 2019 nicht zu verlieren.



Israels Regierung will die Austragung des Eurovision Song Contests 2019 im eigenen Land sichern und lenkt deshalb im Streit um die für die Ausstrahlung zuständige Rundfunkanstalt Kan ein. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte am Dienstag eine entsprechende Änderung eines Gesetzentwurfes an.