Für jedes Netz: Neue 4K-Set Top Boxen von Ocilion

Ocilion hat neue Set Top Boxen entwickelt, welche die P400 Familie begründen. Alle sind 4K-fähig und bringen Bilder in Ultra HD sowie HDR auf den Fernseher. Dank des modularen Systems bedient Ocilion alle gängigen Netzinfrastrukturen (HFC, FTTH, VDSL, OTT). Sämtliche Anforderungen der Netzbetreiber werden erfüllt, die eine komplette IPTV-Systemumgebung inklusive Content-Rechte benötigen.



Praktisch: Die vier Set Top Boxen verfügen über identische Software, wodurch die Modelle gleichzeitig schnell und einfach mit Updates versorgt werden können. Weiterhin zeichnet sich die P400 Familie durch äußerst geringen Energieverbrauch aus.



Netzbetreiber haben die Wahl zwischen drei Modellen: Die P420 eignet sich speziell für den Einsatz im reinen IP-Umfeld. Für Kabelnetzbetreiber stehen zwei Hybrid-Modelle (DVB-C/IP) mit acht Tunern zur Verfügung: Die P480 beinhaltet ein integriertes Kabelmodem, die P470 nutzt für die IP-Verbreitung das schon vorhandene Kabelmodem beim Endkunden.



Für Gebäude mit bestehender Ethernet-Verkabelung (Hotels, Krankenhäuser, Firmengebäude etc.) wurde die P450 samt Gigabit Ethernet-Switch und POE-Versorgung entwickelt. Die P480 kann in diesem Segment ebenfalls für Koaxial-Infrastrukturen verwendet werden.



Endkunden erhalten eine Premium-IPTV-Lösung mit intuitivem User Interface für Live TV, integrierte Videothek, Replay TV und App-Plattform (auf HTML5/JavaScript-Basis), mit direktem Zugriff auf beliebte Mediatheken und Apps. Alle Modelle der neuen Boxenfamilie verfügen über Ethernet und WLAN (2x2, 2.4/5.0 GHz), Bluetooth- und Infrarot-Empfang. Für lokale Aufnahmen steht eine große Auswahl an Speicheroptionen zur Verfügung: Interne Micro-SD-Karte (factory installed), ein externer Micro-SD-Slot und ein USB 3.0-Anschluss für externe Festplatten und Memory-Sticks. Premium-Inhalte werden mit integriertem Verimatrix 4.0 Ultra DRM geschützt.



Hans Kühberger, Geschäftsführer Ocilion IPTV Technologies GmbH: "Die neue P400 Set Top Box Familie vereint Innovation, Design, Funktionalität und Effektivität. Mit den vier Modellen bedienen wir sämtliche Bedürfnisse der Netzbetreiber und der Endkunden. Die Software wird von uns entwickelt, wodurch wir schnell neue Funktionen auf allen Boxen bringen können. Mit unseren 4K-Endgeräten, TV-Apps und Content-Kooperationen schnüren wir ein einzigartiges und zukunftssicheres IPTV-Produkt – Netzbetreiber bekommen eine all-inclusive IPTV-Lösung. Die ersten P400 Set Top Boxen werden noch bis Jahresende verfügbar sein."