Fürs Digitalgeschäft: ProSiebenSat.1 sichert sich Finanzspritze

Erst vor Kurzem hatte ProSiebenSat.1 mit der Beteiligung an den Datingportalen Elite und Parship sein Digitalgeschäft weiter ausgebaut. Um sich auch in Zukunft weitere Zukäufe sichern zu können, hat die DAX-notierte Mediengruppe sich nun rund eine halbe Milliarde Euro besorgt.



Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will sein boomendes Geschäft mit Online-Vergleichsportalen und Internetshops weiter ausbauen. In jüngerer Zeit hatten die Münchener sich bereits drei Zukäufe geleistet. Für weitere Deals hat sich das Unternehmen am Kapitalmarkt nun gut eine halbe Milliarde Euro besorgt. Bei den jüngsten Quartalszahlen profitierte ProSiebenSat.1 bereits von der starken Onlinesparte, während das Kerngeschäft mit Fernsehwerbung nur leicht zulegte. Am Aktienmarkt kam die Kapitalerhöhung erwartungsgemäß nicht gut an.