Fulminanter Börsenstart für Snapchat-Mutter

Auftakt nach Maß: Bereits am ersten Tag an der Börse legten die Aktien von Snap um 44 Prozent zu. Trotz des gelungenen Starts der Snapchat-Muttergesellschaft sehen Analysten aber auch Risiken und warnen vor dem Wettkampf mit Facebook.



Die Snapchat-Mutter Snap hat eine fulminante Börsenpremiere hingelegt: Anleger stürzten sich regelrecht auf die Aktien der Firma hinter der beliebten Foto- und Nachrichten-App. Am ersten Handelstag stiegen die am Donnerstag erstmals unter dem Kürzel SNAP an der New York Stock Exchange gehandelten Papiere um 44 Prozent auf 24,5 Dollar (23,3 Euro). Zwischenzeitlich hatten die zum Ausgabepreis von 17 Dollar gestarteten Titel sogar mehr als 26 Dollar erreicht.