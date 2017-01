"Funk": 70 Millionen Abrufe bei YouTube und Facebook

Mit "funk" wollen ARD und ZDF den 14- bis 29-Jährigen im Internet was anderes bieten als im herkömmlichen Fernsehen. Wie haben die jungen Nutzer das Angebot in den ersten drei Monaten angenommen?



Die Macher des ARD/ZDF-Jugendangebots "funk" haben sich nach dem ersten Vierteljahr zufrieden gezeigt, wollen aber noch zulegen. Vom Start im Oktober bis Ende Dezember hätten die Kanäle und Formate auf YouTube 50,3 Millionen Videoabrufe, bei Facebook 22,7 Millionen Videoabrufe gehabt, teilte eine Sprecherin von "funk" der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Die Kurve zeigt aufwärts: Im ersten Monat Oktober zählte das Internetangebot bei YouTube 12 Millionen Videoabrufe und bei Facebook 6. Die App wurde bis zum Jahresende 112 000 Mal heruntergeladen.



"Die bisherigen Zahlen freuen uns natürlich. Aber da wir gerade erst gestartet sind, wissen wir auch, dass da noch einiges geht", betont Programmgeschäftsführer Florian Hager. "Wir werden 2017 weiterhin daran arbeiten, unsere Formate besser zu machen, Neues zu entwickeln und junge Talente zu fördern." Wichtig ist Hager auch ein enger Kontakt zu den Nutzern. "Außerdem werden wir nach und nach unser Netzwerk aufbauen, um so eine nachhaltige Reichweite zu entwickeln."