Funk: "Bongo Boulevard" gibt Einblicke in die Musikszene

Wenn Musiker keine Lust auf Promotouren und Co. haben, dann bietet ihnen das Content-Netzwerk des jungen Angebots Funk nun eine kreative Alternative. Den Anfang macht das "Bongo Boulevard".



Im "Bongo Boulevard" dreht sich alles um das Schaffen von Musik. Es geht nicht um Promo und Werbung, nicht um das Beantworten der immer selben Fragen. Nur darum, seinen Traum zu leben und Musik zu machen. So geht es vielen Künstlern, darunter auch Marti Fischer aka theclavinover, der das "Bongo Boulevard" moderiert: "Lasst uns einfach nur Musik machen. Ich hab’ keinen Bock auf Promo und Werbung."