Funk: Neuer Dokukanal auf Youtube

"follow me.reports" heißt der neue Dokukanal, den das ZDF für Funk startet. Der 22-jährige Felix, besser bekannt als Dner, begleitet Menschen seines Alters in ihrem ungewöhnlichen Alltag.



Ist alles im Leben vorherbestimmt? Haben wir die Wahl? Ist alles Schicksal, Fügung oder Bestimmung? Interessante Fragen, denen sich der Youtuber Felix von der Laden (auch bekannt als Dner) widmet. Am Mittwoch startet dazu um 13.00 Uhr der neuen Dokukanal "follow me.reports" auf Youtube. In dem Format, welches das ZDF für Funk an den Start bringt, begegnet der 22-jährige Gleichaltrigen und gemeinsam nähern sie sich dem Thema "Arm und Reich".