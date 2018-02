Funk: Norwegische Serie "Skam" bald als deutsche Version online

Die erfolgreiche norwegische Serie Skam (deutsch: Scham) wird bald als deutsche Version "Druck" im Internet starten.



Für das ARD/ZDF-Jugendangebot Funk dreht das ZDF in Ahrensfelde bei Berlin seit diesem Montag die erste Staffel, teilte der Sender mit. Die Dreharbeiten dauern bis voraussichtlich 26. April, erste Clips sollen aber schon im März online gehen. Wann die Serie offiziell beginnt, war zunächst offen. Die Geschichte um die 16-jährige Hanna wird mit weitgehend unbekannten Schauspielern gedreht.