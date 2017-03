Funk: Serien-Offensive im April

Serien online zu schauen ist gerade ziemlich in Mode. Funk, das Jugendangebot der Öffentlich-Rechtlichen erweitert daher sein Portfolio um zwei Serienhits und einen Ableger.



Mit "Orange Is The New Black" und "Doctor Who" laufen ab April zwei Serienhits auf funk.net und auf der App des Jugendangebots der Öffentlich-Rechtlichen. Dazu kommt noch der "Doctor Who"-Ableger "The Class". "Doctor Who" und "The Class" werden ab dem 4. April verfügbar sein, erstere in wöchentlichen Doppelfolgen.