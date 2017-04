Funk: Willkommen in Weltkorea bei "King of Westberg"

Seit Freitag steht die neue Funk-Serie "King of Westberg" auf Youtube bereit. Wie Joon Kim aus Versehen zum Führer von Weltkorea im Jahr 2040 wurde – in zehn Folgen wird es gezeigt.



Schon am Freitag startete die Internetserie "King of Westberg" bei Funk. Darin geht es um die Welt des Jahres 2040. Hier existiert nur noch ein Land mit Namen Weltkorea. Joon Kim ist aus Versehen Herrscher dieses Staates geworden. Wie es dazu kam wird in einer Art Doku erzählt.