Funk: "Wishlist"-Folge von YouTube wegen Sexszene gesperrt

Die aktuelle Folge der Mystery-Serie "Wishlist" ist für Teile der relevanten Zielgruppe nicht mehr einsehbar. YouTube hat "Eine wunderbare Nacht" wegen einer Sex-Szene aus dem Angebot genommen.



Die neueste Folge von "Wishlist" ist ins Fadenkreuz von YouTube geraten. Wie Radio Bremen am Mittwoch mitteilte, hat der Online-Riese wegen einer Sex-Szene die Folge sechs der zweiten Staffel mit einer Altersbeschränkung versehen. Die Sendeanstalt verantwortet die Serie des ARD/ZDF-Jugendangebots Funk redaktionell.