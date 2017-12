Funk bringt zwei neue Formate

Funk kommt zum Monatswechsel mit zwei neuen Formaten um die Ecke: Eins dreht sich um Lebenstipps für die junge Generation, das andere um drei junge Frauen, die es aufs Land verschlägt.



Mit "Country Girls" bringt Funk ab dem heutigen 1. Dezember eine vom Hessischen Rundfunk produzierte Serie an den Start, hauptsächlich von, über und für junge Frauen. Vom Drehbuch, über die Regie bis hin zu den Hauptrollen ist dabei fast alles fest in weiblicher Hand.



Drei recht unterschiedliche Mädchen verschlägt es darin, wie der Titel schon vermuten lässt, aufs Land. Zum Start sind bereits zwei Folgen verfügbar. Ab sofort gibt es dann jeden Freitag eine weitere Episode.