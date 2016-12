Funk ergänzt Angebot um Politik-Format "Informr"

Die ARD und das ZDF ergänzen ihren gemeinsamen Jugendkanal Funk um "Informr" aus. Das Politik-News-Format soll 19- bis 29-Jährige auf Facebook erreichen.



Die ARD und das ZDF erkennen, welch bedeutende Rolle die sozialen Netzwerke in Sachen Politik heutzutage spielen. Deshalb verwundert es wenig, dass Facebook die Plattform sein soll, auf der das Contentnetzwerk Funk seine Politik-News-Bemühungen ausübt. Mit dem Format "Informr" möchte das Netzwerk mit der Zielgruppe der 19- bis 29-Jährigen das Publikum für sich gewinnen.